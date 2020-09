Spanje noteert recordaantal nieuwe coronabesmettingen HLA

11 september 2020

20u57

Bron: Belga 5 In Spanje is het aantal nieuwe besmettingen vrijdag met 12.183 nieuwe gevallen toegenomen. Dat is het hoogste aantal nieuwe besmettingen op één dag sinds het begin van de pandemie, schrijft de krant El País.

Hoewel het aantal besmettingen blijft toenemen, sterven minder mensen aan het virus dan tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie. Sinds donderdag zijn 48 mensen overleden aan COVID-19, aldus het Spaanse ministerie van Gezondheid. Het aantal coronasterfgevallen is zo opgelopen tot 29.747.

Spanje telt intussen al meer 566.000 besmettingen, het meeste in Europa. In het openbare en privéleven gelden talrijke beperkingen. In Madrid zijn zo bijeenkomsten van maximaal tien mensen toegestaan als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.