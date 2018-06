Spanje neemt nog eens 1.400 migranten op naast 630 van Aquarius jv

18 juni 2018

17u37

Bron: dpa 24 Naast de 630 vluchtelingen van het schip Aquarius heeft Spanje sinds vrijdag nog eens goed 1.400 migranten opgenomen.

In het westelijke deel van de Middellandse Zee en voor de kust van de Canarische Eilanden zijn uit een zeventigtal boten 1.412 mensen gered. Dat heeft de Spaanse zeereddingsdienst gemeld.

Ook werden sinds vrijdag vier lijken geborgen en wordt er gezocht naar 43 migranten op twee als vermist opgegeven boten.

Volgens waarnemend premier Carmen Calvo wil de helft van de gisteren in Valencia aangekomen migranten asiel aanvragen in Frankrijk. Parijs had aangeboden om een aantal migranten over te nemen om de druk op Spanje wat te verlagen.