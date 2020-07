Spanje meldt grootste stijging coronabesmettingen in maanden mvdb

16 juli 2020

20u16

Bron: ANP 26 Spanje heeft vandaag melding gemaakt van de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen sinds begin mei. Bij nog eens 580 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

De autoriteiten in het Zuid-Europese land zagen zich de afgelopen tijd al genoodzaakt om weer nieuwe maatregelen te nemen. Zo zitten in de stad Lleida en omliggende plaatsen in Catalonië weer zo'n 160.000 mensen in lockdown.

Ook op het bij toeristen populaire eiland Mallorca is te merken dat de pandemie nog niet achter de rug is. De autoriteiten lieten er deze week cafés sluiten die populair zijn bij buitenlandse vakantiegangers. Die zouden in veel gevallen gaan stappen zonder voldoende afstand te houden.

In Spanje zijn in totaal zo'n 257.000 besmettingen vastgesteld en ruim 28.000 patiënten overleden. Het ergste leek eind juni achter de rug te zijn. Toen kwam een einde aan een landelijke lockdown, die tot de strengste in Europa behoorde.

Nationale herdenking

De corona-overledenen zijn vanochtend herdacht tijdens een sobere maar indrukwekkende nationale herdenking op de Plaza de la Armería voor het Koninklijk Paleis in Madrid. Naast koning Felipe namen twee andere sprekers het woord: een broer van een overleden journalist en een verpleegkundige namens alle hulpverleners - van artsen tot schoonmakers. Het was een dag die altijd in herinnering zou blijven, zei Felipe die zijn medeleven uitte aan de families van de slachtoffers. “U staat niet alleen in uw verdriet”, aldus de Spaanse vorst.

