Spanje maakt zich zorgen: voor het eerst zijn er meer varkens dan inwoners FT

19 augustus 2018

20u53

Bron: The Guardian 0 Spanje maakt zich stilaan zorgen, want voor het eerst telt het land meer varkens dan inwoners. En dat zou weleens een zware impact kunnen hebben op het milieu, zo heeft de overheid berekend.

Volgens cijfers van het Spaanse ministerie van Landbouw en Milieu lopen er momenteel 50 miljoen varkens rond in het land dat vooral bekend staat om haar jamón ibérico of befaamde iberico-ham. Ze zijn met 3,5 miljoen meer dan Spanjaarden of een toename van ongeveer 9 miljoen dieren sinds 2013. En dat is ook zichtbaar in de varkensvleesindustrie: zo werden vorig jaar 4 miljoen ton vleeswaren geproduceerd, goed voor een bedrag van 6 miljard euro. Positief voor de economie, maar minder voor het milieu. De stijgende varkenspopulatie is, naast transport, elektriciteit en industrie, immers de belangrijkste generator van broeikasgassen. Bovendien verbruikt de varkenshouderij immense hoeveelheden water in een land dat vaak wordt getroffen door droogte. Voor elk varken verbruikt de industrie 15 liter per dag, samen evenveel dan steden Zaragoza, Sevilla en Alicante samen.

Milieuactivisten wijzen er ook op dat nitraten uit afvalproducten het grondwater verontreinigen. En dan zijn er nog de vele schandalen rond de voedselveiligheid. Dit jaar nog kwam de politie een illegaal netwerk van leveranciers op het spoor nadat een klant een stuk ham had teruggebracht naar de winkel waar wormen bleken in te zitten. Ze ontdekten dat 50 ton ham, normaal bestemd voor verbrandingsovens, opnieuw geëtiketteerd werd en in de winkels terechtkwam.

Spanjaarden consumeren elk jaar ongeveer 21 kilo varkensvlees. Naar oplossingen wordt nog gezocht.