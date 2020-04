Spanje leeft op hoop: laagst aantal coronadoden in ruim een maand SVM

26 april 2020

12u45

Bron: Belga 2 In Spanje is het aantal dagelijkse sterfgevallen vanwege het coronavirus gedaald tot het laagste niveau in meer dan een maand. De afgelopen 24 uur telde het land 288 sterfgevallen. Het totaalaantal doden komt daarmee op 23.190, meldt het ministerie van Volksgezondheid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Spanje is na Italië, dat ruim 26.000 doden telt, het zwaarst getroffen land in Europa. Afgelopen week verlichtte het Zuid-Europese land enigszins de strenge coronamaatregelen. Vanaf vandaag mogen kinderen onder de 14 jaar één keer per dag gedurende een uur onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten. Ze mogen daarbij wel niet verder dan een kilometer van huis gaan.

Wie ouder is dan 14 jaar mag voortaan hetzelfde doen als volwassenen, zoals bijvoorbeeld de hond uitlaten of iets halen om te eten. De parken blijven gesloten.

De maatregelen lopen tot 9 mei. Hoe ze verder afgebouwd gaan worden, is nog niet bekendgemaakt.

Lees ook: Gouden tijden voor online sekswerk: “Ik verdien nu zo’n 20.000 tot 30.000 euro per maand” (+)

Meer over Spanje

Italië

Europa

Spanje

Volksgezondheid