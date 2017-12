Spanje laat betwiste kunstwerken verwijderen uit Catalaans museum jv

21u52

Bron: belga 0 EPA De politie in Catalonië verwijdert op vraag van de Spaanse autoriteiten middeleeuwse kunstwerken die illegaal verkocht zouden zijn door nonnen uit de naburige regio Aragon. De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont veroordeelt de "plundering" van Catalonië.

De 44 kunstwerken die worden weggehaald uit het museum van Lleida behoorden toe aan het klooster van Villanueva de Sigena in Aragon. Het gaat onder meer om drie versierde doodskisten uit de 15de eeuw, en schilderijen en altaarstukken uit de 18de eeuw, die in de jaren tachtig door de bewoonsters van het klooster verkocht werden aan de Catalaanse overheid. Aragon probeerde de stukken via het gerecht terug te eisen omdat de verkoop onwettelijk zou zijn geweest. De Catalaanse regering heeft zich steeds hevig verzet tegen de teruggave van de werken, onder meer omdat de stukken volgens haar te fragiel zijn om verplaatst te worden.

Een rechter besliste onlangs dat de kunstwerken toch teruggegeven moesten worden. De Spaanse minister van Cultuur, die sinds de afzetting van Catalaanse regering eind oktober de controle heeft over het museum in Lleida, heeft daarop beslist om de overdracht van de schilderijen in gang te zetten.

De werkzaamheden om de werken over te brengen startten maandagochtend om 04.00 uur. Puigdemont, die momenteel in ons land verblijft, stelt dat de Spaanse regering "in het midden van de nacht" begonnen is met "het ongestraft plunderen van Catalonië" en spreekt van een "staatsgreep". Voor het museum in Lleida verzamelden zich maandagochtend honderden manifestanten.