Spanje krijgt epidemie voorlopig niet onder controle en stevent op hoger dodental dan Italië af: “Ergste moet nog komen”

18 maart 2020

15u02

Bron: Reuters, El Pais 0 De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft voor een bijna leeg parlement in Madrid zijn land gewaarschuwd dat “het ergste nog moet komen” rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus. In het land vielen tot nu toe bijna 600 doden en zijn meer dan 13.700 mensen besmet. Spanje is daarmee het tweede meest getroffen land in Europa, maar stevent met de huidige cijfers op een nog zwaardere balans dan Italië af. Het land probeert met een complete lockdown dat scenario nu te vermijden.

De Spaanse autoriteiten maakten vanmiddag bekend dat er op een dag tijd nog eens 117 mensen aan het nieuwe coronavirus zijn overleden, wat het totaal aantal doden op 598 brengt. Er zijn ook meer dan 2.500 nieuwe besmettingen bijgekomen, om uit te komen op een voorlopig totaal van 13.716. Pas vanavond zal de nieuwe definitieve ‘update van de dag’ bekend zijn. Er liggen 774 mensen in de intensieve zorg, ondertussen zijn ook 1.081 mensen genezen. De regio Madrid is het hardst getroffen met 5.637 gevallen en 390 overlijdens.

Spanje zit met deze cijfers nog lang niet aan de Italiaanse tol, maar zal aan het huidige tempo uiteindelijk het land inhalen wat het aantal besmettingen en doden betreft. Dat tonen onderstaande grafieken aan. Italië loopt, doordat de verspreiding van het coronavirus er vroeger begon, enkele dagen ‘voor’ op de rest van Europa. De eerste grafiek toont het aantal besmettingen per dag, geteld vanaf de dag met de honderdste besmetting. Te zien is dus dat Spanje gisterenavond, op dag 16, fors meer gevallen kende tegenover Italië op dat punt: 11.748 in Spanje tegenover 9.172 destijds in Italië.

Duitsland en Frankrijk zaten op dat punt wel lager dan beide landen, met respectievelijk 4.500 en 5.800 gevallen. Spanje kent nochtans een lager bevolkingsaantal (47 miljoen) dan zowel Italië (60 miljoen), Frankrijk (67 miljoen) als Duitsland (83 miljoen). België telt sowieso veel minder besmettingen door de kleinere bevolking.

Ook wat het aantal doden betreft, is Spanje aan een zwaarder traject bezig dan Italië. In Spanje zijn, volgens cijfers tot gisterenavond, 533 mensen overleden, Italië kende op het vergelijkbare punt ‘maar’ 463 doden.

“Het ergste moet nog komen”

Spanje probeert ondertussen de curve met alle mogelijke middelen om te buigen. Voor een bijna leeg parlement waarschuwde premier Pedro Sánchez dat “het ergste nog moet komen”. Net als bij de regeerverklaring van premier Sophie Wilmès (MR) in onze Kamer gisteren, werd het aantal aanwezigen in het parlement in Madrid beperkt. Er waren van de 350 parlementsleden slechts 28 aanwezig, en ook slechts 5 ministers waren fysiek present.

Sánchez had het over een “oorlog” tegen het coronavirus. “We hebben zoiets als dit nooit eerder meegemaakt. Vandaag bevindt onze samenleving, die gewoon is geworden aan veranderingen die onze kennis, gezondheid en ons leven verbeteren, zich in een oorlog waarin we alles wat we zo voor lief hadden genomen, moeten verdedigen.”

Lockdown

De Spaanse regering nam aanvankelijk slechts beperkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zo was de hoofdstad Madrid al van in het begin een van de broeihaarden van het virus, maar hebben allicht duizenden Madrilenen het virus verder verspreid door de stad te ontvluchten naar andere gebieden. Pas vorige week werden de maatregelen drastisch verscherpt en riep de regering de noodtoestand uit. Het land zit nu in een complete lockdown, die nog strenger is dan bij ons. De grenzen zijn dicht, alle parken zijn gesloten, en buitenkomen mag alleen in allerhoogste nood, om te gaan werken of om voeding in te kopen.

De premier kondigde een nieuw pakket maatregelen ter waarde van 200 miljard euro aan, maar waarschuwde dat de Spaanse economie, die nog altijd herstellende is van de crisis van 2009, zwaar getroffen zal worden. “Het jaar 2020 zal geen twaalf maanden tellen, maar slechts tien of zelfs maar negen", klonk het.

Meer dan 200.000 wereldwijde besmettingen

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus, is ondertussen de 200.000 voorbij, meldt de gerenommeerde Amerikaanse Johns Hopkins University vanmiddag. Op 6 maart waren dat er nog iets meer dan 100.000. Op dit moment zijn wereldwijd nog een kleine 110.000 mensen besmet. Het aantal dodelijke slachtoffers staat op 8.205, het aantal genezen mensen ligt op meer dan 82.000. In China is nog steeds het grootste aantal besmettingen vastgesteld - ruim 80.000 - maar nieuwe gevallen zijn daar de afgelopen dagen nog nauwelijks vastgesteld. Het nieuwe epicentrum is Europa, waar dagelijks duizenden inwoners geïnfecteerd raken.

Ook in Italië nam het aantal besmettingen gisteren trouwens verder toe, maar de stijging zwakt de laatste dagen wel af. Er kwamen gisteren opnieuw 3.500 geregistreerde gevallen bij tot 31.506, een stijging met 12,6 procent tegenover de dag daarvoor. Eerder deze week kende Italië nog een dagelijkse stijging van 20 procent. Wetenschappers in het land verwachten dat Italië rond 24 maart zijn absolute piek in aantal besmettingen zal bereiken.

