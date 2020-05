Spanje kondigt tien dagen van nationale rouw af voor coronadoden SVM

26 mei 2020

20u36

Bron: Belga 0 De Spaanse regering heeft tien dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van het coronavirus. Dat kondigde premier Pedro Sanchez aan. De rouwperiode start morgen.



In Spanje zijn volgens de Johns Hopkins Universiteit meer dan 27.00 mensen om het leven gekomen. Daarmee is het in absolute aantallen het vijfde meest getroffen land ter wereld. Er zijn ook meer dan 236.000 besmettingen vastgesteld.

De rouwperiode gaat morgen om 12 uur in met een minuut stilte. Sanchez zal de ceremonie op de regeringszetel voorzitten. Tijdens de rouwperiode hangen alle vlaggen bij overheidsgebouwen halfstok, aldus regeringswoordvoerder Maria Jesus Montero. Het gaat om de langste rouwperiode uit de Spaanse geschiedenis sinds het herstel van de democratie in 1977.

Montero zei dat acht op de tien van de dodelijke slachtoffers ouder dan zeventig waren en dus hebben geholpen het land herop te bouwen na de dictatuur van Franco. Op een nog nader te bepalen datum zal er een grote officiële ceremonie plaatsvinden. Die zal voorgezeten worden door koning Felipe VI.

