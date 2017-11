Spanje kampt met tekort aan ham nu Chinezen delicatesse opkopen LB

13u40

Bron: The Guardian 4 Wikimedia De Spanjaarden kunnen niet genoeg jamón de bellota produceren om aan de Chinese vraag te voldoen. De Spanjaarden kampen met een tekort aan hun vermaarde ibericoham en serranoham nu rijke Chinezen zich op de delicatesse hebben gestort. Na het opheffen van importbeperkingen kopen Chinezen tonnen jamón ibérico, voor Spanjaarden een traditioneel nieuwjaarscadeau.

Hoogwaardige serranoham hangt jaren te drogen in berghutten, en dat draagt ertoe bij dat de vraag het aanbod overstijgt. Daardoor is de prijs inmiddels met gemiddeld 10 procent gestegen.

Een streep door de rekening van de Spanjaarden, die elkaar in familieverband traditioneel met nieuwjaar een uitgelezen (en dus dure) ham cadeau doen. Een ham van 7.5 kilo kost nu tussen 150 en 600 euro. "Het is onvermijdelijk, de prijs zal nog stijgen", stelt Roberto Batres, directeur van Shanghai de Delaiberia Gold in The Guardian. Dat bedrijf exporteert Spaanse ham, wijn en olijfolie naar China. "De bedrijven die een licentie hebben om met China handel te drijven, hebben niet genoeg jamón de bellota om aan de Chinese vraag te voldoen".

Jamón ibérico de bellota is de exclusiefste en duurste Spaanse ham. Ze wordt gemaakt van de pata negra, zwarte varkens die haast niets anders dan gras en eikels te eten krijgen. Het is precies die ham waar de Chinezen tuk op zijn.

In een poging aan de vraag te voldoen, kopen Chinezen nu diepgevroren rauwe ham van Iberische varkens die ze vervolgens zelf drogen. "Ze hebben een zelfs een school opgericht waar je de ham kan leren versnijden", zegt Batres. "Dat toont aan hoe het product de lokale markt is binnengedrongen". Batres wijst erop dat de in China gedroogde ham minder zout is dan de Spaanse.