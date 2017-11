Spanje in shock na groepsverkrachting in Pamplona: "Berecht de daders, niet het slachtoffer" Benjamin Van Synghel

18u56 2 EPA 'berecht de beschuldigden, niet het slachtoffer', vragen honderden demonstranten aan het gerechtsgebouw van Pamplona. Na een groepsverkrachting in Pamplona lijkt ook het slachtoffer zich te moeten verdedigen. Een schande, vinden velen. 'Ik geloof je', is het nieuwste mantra in de nasleep van #metoo.

Het negendaagse San Fermin-festival, waar de stierenrennen van Pamplona een deel van uitmaken, gaat wel vaker gepaard met een overdosis aan testosteron. In 2016 ging het daar grondig fout: seksuele intimidatie en erger. Meer dan 20 mannen werden toen opgepakt. Onder hen vijf twintigers uit Sevilla. Zij worden beschuldigd van een groepsverkrachting van een jonge vrouw, in het portiek van een appartementsgebouw. De vijf filmden de verkrachting en zouden er nadien nog over hebben opgeschept.

Die zaak komt nu voor de rechtbank en zorgt voor heel wat protest. De aanleiding daarvan ligt bij de bewijsstukken die de verdediging aanhaalt. Zo stuurde die een privé-detective af op de vrouw. Die viste uit dat ze enkele dagen na het incident op een feestje was en wat had gedronken. Daarmee leek de verdediging te suggereren dat de toen 18-jarige vrouw niet al te getraumatiseerd door het leven ging.

Dat ook het slachtoffer zich lijkt te moeten verdedigen, zorgt in Spanje voor een golf aan protest.

De vijf beschuldigden pleiten daarbij ook onschuldig voor de groepsverkrachting. Ze zeggen dat de vrouw instemde met die seksuele daden. De advocaat van drie van de vijf stelt dat de videobeelden niet bewijzen dat de vrouw wel of geen toestemming gaf.

Dat zorgde meteen voor een golf van protest in heel Spanje. De zin ‘ik geloof je’ fungeert als mantra op sociale media en duikt ook al in het straatbeeld op. De demonstranten vragen hiermee meer respect voor slachtoffers van seksueel geweld. Volgens hen neigt de maatschappij er nog te veel naar om vooral de slachtoffers te veroordelen. Dat klaagden enkele honderden demonstranten ook aan in Pamplona, aan de rechtbank. 'Berecht de beschuldigde, niet het slachtoffer', weerklinkt het daar.