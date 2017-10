Spanje houdt twee Catalaanse separatistenleiders aan LB

22u04

Bron: AFP, Reuters 6 AFP Catalaans parlementsvoorzitter Jordi Sanchez.

Het Spaanse hooggerechtshof heeft de aanhouding bevolen van twee Catalaanse separatistische leiders. De twee worden beschuldigd van opruiing. Volgens de openbare aanklagers zijn Jordi Sanchez, de voorzitter van het Catalaanse parlement, en Jordi Cuixart, leider van Omnium Cultural, sleutelfiguren bij het plannen van het referendum van 1 oktober rond Catalaanse onafhankelijkheid dat volgens de regering in Madrid onwettelijk was. Dat meldt Reuters. Volgens AFP bevestigen gerechtelijke bronnen dat beide leiders inmiddels zijn aangehouden en in de cel zijn beland.

Het Spaanse parket had eerder vandaag ook om de aanhouding van Catalaans politiechef Josep Lluis Trapero gevraagd wegens gezagsondermijning. Na een hoorzitting werd hij vrijgelaten onder gerechtelijke controle. Trapero mag het land niet verlaten en moet zich elke twee weken melden bij een rechter. Zijn paspoort is in beslag genomen.



Het parket voert een onderzoek naar de vraag of de Catalaanse veiligheidsdiensten, de Mossos d'Esquadra, er met opzet niet in geslaagd zijn het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober tegen te gaan. Er loopt ook een formeel onderzoek naar Trapero zelf, omdat hij de Mossos niet bevolen had om leden van de Spaanse politie te bevrijden die ingesloten zaten in een Catalaans overheidsgebouw, dat omringd was door tienduizenden betogers.In Spanje kan men voor gezagsondermijning tot vijftien jaar cel krijgen.