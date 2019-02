Spanje, Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen erkennen Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido als interim-president LB ADN

04 februari 2019

10u38

Bron: AP, Belga, ANP 0 Talrijke Europese landen erkenden vandaag de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido als interim-president van Venezuela. Het gaat onder meer om Spanje, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. België heeft zich nog niet uitgesproken. Rusland op zijn beurt heeft kritiek op de Europese erkenning.

Verschillende Europese landen, waaronder België, hadden de omstreden Venezolaanse president Nicolas Maduro tot en met zondag de tijd gegeven om nieuwe verkiezingen uit te roepen, maar hij legde dat ultimatum naast zich neer. Maduro zei dat hij geen “lafheid” zou vertonen onder druk van degenen die om zijn vertrek vragen, en zijn tegenstander steunen. “Waarom moet de Europese Unie aan een land in de wereld dat al verkiezingen heeft gehouden, vertellen dat het zijn presidentsverkiezingen moet herhalen, omdat het niet zijn rechtse bondgenoten zijn die ze hebben gewonnen?”, vroeg Maduro zich af in het Spaanse tv-programma La Sexta. “Ze proberen ons met ultimatums vast te zetten om ons te dwingen in een situatie terecht te komen van extreme confrontatie”, vervolgde hij.



Guaido, voorzitter van het parlement, riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president. De Verenigde Staten en talrijke andere landen erkennen hem in die hoedanigheid.

Kritiek vanuit Rusland

Na de erkenning door de grote Europese landen, aangevuld met onder meer Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Litouwen en Nederland, kwam er kritiek vanuit Rusland: “Dit is zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een inmenging in een binnenlandse aangelegenheid”, zo liet het Kremlin weten.

Rusland steunt het autoritaire bewind van het land dat voor zover bekend over de grootste olie- en gasreserves ter wereld beschikt. Venezuela kan echter door vele jaren van wanbeleid naar verhouding tot zijn voorraden nog maar weinig olie produceren en exporteren. Rusland heeft in december een investering van 5 miljard dollar toegezegd om de Venezolaanse oliesector weer op de rails te zetten.

De Venezolaanse president verklaarde zich wel een voorstander van de internationale contactgroep, bestaande uit de EU en Latijns-Amerikaanse landen als Uruguay en Mexico, die donderdag samenkomt in Montevideo in Uruguay.