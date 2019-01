Spanje en Frankrijk willen Venezolaans interim-president Guaidó erkennen, Organisatie van Amerikaanse Staten vraagt hem te beschermen TT

26 januari 2019

12u23

Bron: Belga, El Pais 0 De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vanmiddag op een persconferentie gezegd dat zijn land Juan Guaidó zal als interim-president van Venezuela als er binnen de acht dagen geen verkiezingen worden uitgeroepen in het land. Sánchez roept de rest van de EU op zich achter Guaidó te scharen, wat Frankrijk alvast meteen deed. De Inter-Amerikaanse mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten heeft Venezuela ondertussen opgeroepen om Guaidó te beschermen. De opposant en parlementsvoorzitter riep zichzelf woensdag uit tot interim-president, nadat het parlement de herverkiezing van president Nicolás Maduro onwettig noemde.

De commissie meldde in een persbericht dat ze aan de Venezolaanse nationale instellingen heeft gevraagd om de rechten van Guaidó -"de meest zichtbare figuur van de oppositie"- en van zijn familie te beschermen.

Guaidó werd snel erkend als interim-president door de Verenigde Staten, Canada en de meeste Latijns-Amerikaanse landen. Na de oproep van Spanje vanmiddag volgde Frankrijk meteen. Volgens Emmanuel Macron zal zijn land Guaidó erkennen tenzij er binnen de acht dagen verkiezingen worden uitgeroepen.

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

“Doelwit van aanslagen”

De mensenrechtencommissie zei gisteren al dat de opposant zich binnen de context van de zware politieke crisis in Venezuela in een zeer kwetsbare positie bevindt en het doelwit zou kunnen worden van aanslagen. Ze roept de autoriteiten dan ook op om zijn veiligheid en die van zijn familie te waarborgen.



Enkele uren eerder riep de commissie ook Maduro al op om de repressie tegen zijn tegenstanders te stoppen. Volgens de commissie vielen sinds het begin van de huidige crisis in Venezuela al 26 doden en tientallen gewonden. Er werden al 369 mensen opgepakt.

Vandaag wordt de crisis besproken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zowel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo als zijn Venezolaanse ambtsgenoot Jorge Arreaza zouden aan de vergadering deelnemen. Venezuela heeft vorig weekend de diplomatieke banden met de VS verbroken nadat president Donald Trump zijn steun had toegezegd aan Guaidó.