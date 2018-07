Spanje eist 1,3 miljoen van Deliveroo voor schijnzelfstandigheid Arne Adriaenssens

03 juli 2018

15u20

Bron: El Païs 1 Deliveroo moet 1,3 miljoen euro betalen aan de Spaanse sociale zekerheid. Het bedrijf liet zijn koeriers tot op heden als freelancer werken waardoor velen ongewild schijnzelfstandig waren. Ook in België was er al protest tegen het Deliveroo-model.

De Spaanse rechtbank legt bezorgbedrijf Deliveroo een dwangsom van 1,3 miljoen euro op. Die komt er nadat één van hun koeriers in Barcelona klaagde over de werkomstandigheden bij het bedrijf.

De bezorgers –vaak studenten- werken op zelfstandige basis en worden betaald per afgeleverde bestelling. Aangezien veel van hen enkel voor Deliveroo werken, zijn ze ongewild schijnzelfstandigen. Iets dat niet enkel illegaal is, maar ook nadelig voor de bezorgers zelf.

1.317.675,71 euro

Als freelancer moesten de koeriers zelf de volledige bijdrage aan de sociale zekerheid ophoesten. Als werknemer betaalt je werkgever dat. De arbeidsrechtbank oordeelde dat dit niet correct is en eist nu dat het bedrijf alsnog deze bijdrages betaalt. Voor alle schijnzelfstandige koeriers in Barcelona komt dat een indrukwekkende 1.317.675,71 euro.

Ze eisen ook dat de koeriers vanaf heden als werknemer worden. Hierdoor komen deze bijdrages in de toekomst automatisch op hun bord.

Ook in België

In België is de koerierdienst ondermeer actief in Antwerpen en Brussel. In januari nog legde ook hier meer dan tweehonderd koeriers het werk neer om zich te verzetten tegen het arbeidsmodel. In mei oordeelde de FOD Sociale zaken dat er ook hier spraken was van schijnzelfstandigheid.

In een reactie aan onze redactie laat Deliveroo weten dat ze zullen blijven samenwerken met overheden en stakeholders om hun koeriers de beste werkomstandigeden te bieden. "We willen dat onze bezorgers van nog meer zekerheid kunnen genieten en tegelijkertijd zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze werken."