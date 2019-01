Spanje, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië willen Venezolaans interim-president Guaidó erkennen. EU vraagt om nieuwe verkiezingen TT bvb

26 januari 2019

12u23

Bron: Belga, El Pais 1 De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vanmiddag op een persconferentie gezegd dat zijn land Juan Guaidó zal erkennen als interim-president van Venezuela als er binnen de acht dagen geen verkiezingen worden uitgeroepen in het land. Sánchez roept de rest van de EU op zich achter Guaidó te scharen. Ook de Europese Unie kondigt maatregelen aan als er geen nieuwe verkiezingen komen. De opposant en parlementsvoorzitter riep zichzelf woensdag uit tot interim-president, nadat het parlement de herverkiezing van president Nicolás Maduro onwettig noemde.

De commissie meldde in een persbericht dat ze aan de Venezolaanse nationale instellingen heeft gevraagd om de rechten van Guaidó -"de meest zichtbare figuur van de oppositie"- en van zijn familie te beschermen.

Guaidó werd snel erkend als interim-president door de Verenigde Staten, Canada en de meeste Latijns-Amerikaanse landen. Na de oproep van Spanje vanmiddag volgden Duitsland en Frankrijk meteen. Volgens Emmanuel Macron zal zijn land Guaidó erkennen tenzij er binnen de acht dagen verkiezingen worden uitgeroepen.



Intussen heeft ook Groot-Brittannië zich aangesloten bij het ultimatum van Frankrijk, Duitsland en Spanje. En ook Nederland is bereid oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als president van Venezuela als er in het Zuid-Amerikaanse land binnen acht dagen geen verkiezingen worden uitgeschreven. Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Nieuwe verkiezingen

Federica Mogherini, het hoofd van het buitenlandse beleid van de EU, heeft Venezuela opgeroepen om vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen te houden, om een regering te kiezen die echt de wil van zijn burgers vertegenwoordigt. Als er niet snel verkiezingen worden aangekondigd, volgen er maatregelen, zei ze in een verklaring.

“Bij gebrek aan een aankondiging in de komende dagen over de organisatie van nieuwe verkiezingen met de nodige garanties, zal de EU verdere maatregelen nemen, onder meer met betrekking tot de erkenning van de leiding van het land in overeenstemming met artikel 233 van de Venezolaanse grondwet”, zei Mogherini. Ze herhaalde dat de presidentsverkiezingen van afgelopen mei in Venezuela volgens de EU “niet vrij, eerlijk en geloofwaardig waren en geen democratische legitimiteit hadden”.

In haar mededeling stelde Mogherini dat het parlement als “het democratisch legitieme orgaan van Venezuela” de “volledige steun” van de EU geniet. De bevoegdheden van het parlement moeten worden hersteld en gerespecteerd, klonk het, inclusief de rechten en de veiligheid van zijn leden.

Ze bekritiseerde ook het geweld dat de autoriteiten gebruikten tijdens de volksprotesten van de afgelopen dagen, waardoor er verschillende doden en vele gewonden vielen. “De Europese Unie veroordeelt deze acties ten stelligste en betuigt haar diepe medeleven met de families van de overledenen.”

“Doelwit van aanslagen”

De mensenrechtencommissie zei gisteren al dat de opposant zich binnen de context van de zware politieke crisis in Venezuela in een zeer kwetsbare positie bevindt en het doelwit zou kunnen worden van aanslagen. Ze roept de autoriteiten dan ook op om zijn veiligheid en die van zijn familie te waarborgen.



Enkele uren eerder riep de commissie ook Maduro al op om de repressie tegen zijn tegenstanders te stoppen. Volgens de commissie vielen sinds het begin van de huidige crisis in Venezuela al 26 doden en tientallen gewonden. Er werden al 369 mensen opgepakt.

Vandaag wordt de crisis besproken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zowel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo als zijn Venezolaanse ambtsgenoot Jorge Arreaza zouden aan de vergadering deelnemen. Venezuela heeft vorig weekend de diplomatieke banden met de VS verbroken nadat president Donald Trump zijn steun had toegezegd aan Guaidó.

Ontwerpverklaring

Rusland en China hebben echter vandaag een Amerikaanse ontwerpverklaring voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Venezuela geblokkeerd. Dat is vernomen van diplomaten. In de tekst was sprake om “volledige steun” te betuigen aan het Venezolaanse parlement onder leiding van opposant Juan Guaido.

De ontwerpverklaring onderstreepte ook het engagement van het parlement om de democratie en de rechtsstaat in Venezuela te herstellen, stelde vast dat het laatste verkiezingsproces in het land geen legitimiteit had en veroordeelde het gebruik van geweld door de veiligheidstroepen tegen manifestanten.

Staatsgreep

Rusland schrapte dat alles uit de tekst en doorbrak, met de steun van China, de stilteprocedure die de 15 leden van de Veiligheidsraad (waaronder ook België) hadden afgesproken om het document te laten aannemen. Volgens een diplomatieke bron zou Moskou zich willen beperken tot het vragen van een politieke dialoog in Venezuela, maar dat is voor de Verenigde Staten onaanvaardbaar.

De Russische ambassadeur bij de VN heeft er “de Verenigde Staten en hun bondgenoten” van beschuldigd de Venezolaanse president Nicolas Maduro “te willen omverwerpen”. Vassily Nebenzia wil ook niet dat de VN-Veiligheidsraad over de crisis in Venezuela vergadert. De situatie in het land houdt geen bedreiging in voor de internationale vrede en veiligheid, luidde het.

Volgens de ambassadeur zou de situatie in Venezuela bespreken, een “groot misbruik van de prerogatieven” van de Veiligheidsraad inhouden. Negen van de 15 leden van de V-Raad stemden er echter voor om de meeting toch te laten plaatsvinden.

In zijn antwoord op de beschuldiging een “staatsgreep” te willen plegen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat het regime van Maduro zijn volk al jaren “onderdrukt”. Meer dan 3 miljoen Venezolanen zijn hun land ontvlucht, wat de regio “destabiliseert”.