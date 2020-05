Spanje controleert buitenlanders op corona van zodra ze aankomen op luchthaven SVM

15 mei 2020

19u03

Bron: Belga 0 Spanje controleert vanaf vandaag alle buitenlanders die aankomen op de luchthavens op het coronavirus. Toeristen zijn nog steeds niet toegelaten in het land, maar diplomaten en zorgpersoneel bijvoorbeeld mogen het land wel in. De temperatuur wordt opgemeten bij aankomst en reizigers krijgen de raad om veertien dagen in quarantaine te blijven. Op die manier wil het land een heropleving van het virus voorkomen.



De Spaanse regering zal vanavond beslissen of er een versoepeling komt van de maatregelen. Momenteel is die versoepeling er al voor de helft van de bevolking. Zo'n 23 miljoen Spanjaarden mogen sinds maandag met maximaal tien andere personen samenkomen.

Madrid en Barcelona, de twee grootste steden van Spanje die ook het zwaarst getroffen werden door het virus, hebben nu ook om een versoepeling gevraagd. In die steden waren de veiligheidsmaatregelen heel streng. Eind juni zouden de maatregelen ook daar stap voor stap opgeheven worden. Ongeveer 64 procent van de nieuwe coronasterfgevallen werd geregistreerd in Madrid en Barcelona. Reizigers die het land binnenkomen, zullen hun verblijf enkel mogen verlaten voor essentiële aankopen en moeten een masker dragen.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verlengde het toegangsverbod voor elke buitenlander die niet in Spanje verblijft tot en met 15 juni. Enkel grensarbeiders, gezondheidswerkers, diplomaten en mensen in de transportsector mogen het land in.

