Spanje breekt opnieuw toerismerecords en haalt VS in als tweede meest bezochte bestemming ter wereld TT

22u18

Bron: Reuters 2 AFP De Sagrada Familia in Barcelona. Het toerisme naar Spanje heeft in 2017 voor het vijfde jaar op rij records gebroken, ondanks de aanslag van augustus in Barcelona en de onzekerheid rond het illegaal verklaarde referendum in Cataloni ë. Spanje is nu na Frankrijk het tweede drukst bezochte land ter wereld. Dat zei de Spaanse premier Mariano Rajoy op bezoek in Rome.

Toerisme is in Spanje goed voor 11 procent van de economie, en deed het in 2017 opnieuw beter doordat steeds meer toeristen bezorgd zijn over hun veiligheid in andere trekpleisters als Egypte en Turkije.

Er kwamen vorig jaar 82 miljoen internationale toeristen aan in Spanje, een stijging van 8,9 procent in vergelijking met 2016. Daarmee duwt het Zuid-Europese land de VS naar de derde plaats in de top van de meest bezochte landen ter wereld.

De Britten blijven de grootste groep toeristen in Spanje, goed voor 18 miljoen in totaal, een stijging van 7 procent. En ondanks de politieke spanning en de aanslagen in Barcelona blijft Catalonië de populairste regio van het land. Barcelona zag in augustus en oktober telkens een kleine dip in het toerisme, maar herstelde daar snel van.