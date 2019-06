Spanje blokkeert Europees mandaat van Carles Puigdemont Crisis Catalonië ADN TTR

17 juni 2019

15u48

Bron: Belga 2 De Spaanse autoriteiten hebben de Europese mandaten van de vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en ex-minister van Gezondheid Antoni Comin tot nader order geblokkeerd. De nationale kiescommissie weigerde vandaag aan een advocaat van de beide Catalaanse politici de benoemingsoorkonden te overhandigen. Dat heeft advocaat Gonzalo Boyé laten weten.

Puigdemont en Comin werden eind mei tot europarlementslid verkozen. Ze leven beide in ballingschap in België. Volgens het Spaanse kiesrecht moeten alle 54 Spaanse europarlementsleden alvorens ze hun functie opnemen, getrouwheid zweren aan de grondwet en hun benoemingsoorkonde afhalen. Boyé zei dat hij de kiescommissie in Madrid vandaag een notarieel goedgekeurde volmacht van de politici en een akte van getrouwheid aan de grondwet had voorgelegd. Puigdemont en Comin hadden die getrouwheidsbelofte voor een notaris in Brussel afgelegd.

Als Puigdemont en Comin voet zetten op Spaanse bodem, hangt hen meteen een arrestatie boven het hoofd. Dat heeft te maken met het door de Spaanse justitie verboden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Puigdemont hangt een proces wegens onder meer rebellie boven het hoofd. Hij riskeert tot 30 jaar gevangenisstraf.

Proces

Vorige week gaf het Spaanse Hooggerechtshof de vroegere Catalaanse vice-ministerpresident Oriol Junqueras al geen toelating om de gevangenis te verlaten om de eed af te leggen als europarlementslid. Als reden gold dat het proces tegen Junqueras en andere separatistische leiders niet in gevaar mocht komen. Dat proces eindigde vorige week afgesloten, een uitspraak wordt ten vroegste eind juli verwacht.

De advocaten hebben al laten weten dat ze beroep zullen aantekenen tegen de beslissingen van de Spaanse autoriteiten. Er is geen wettelijke basis voor, omdat geen van de drie politici tot nog toe veroordeeld is, zo luidt het.

Na het referendum en de daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring werd Puigdemont in de herfst van 2017 door de centrale regering in Madrid afgezet als Catalaans minister-president. Om aan arrestatie te ontsnappen, vluchtten hij en andere separatisten naar het buitenland.