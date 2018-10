Spanje blijft wapens leveren aan Saudi-Arabië na moord op journalist TTR

24 oktober 2018

Bron: Belga 0 De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft na de gewelddadige dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi een stopzetting van wapenleveringen aan Saudi-Arabië uitgesloten. "Ik moet de belangen van Spanje beschermen", zei de regeringsleider van de socialistische partij PSOE vandaag voor het parlement in Madrid. Spanje is volgens het Stockholm International Peace Research Institute Sipri na de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk de grootste wapenleverancier van Saudi-Arabië.

"Ik moet de Spaanse belangen beschermen, de strategische belangen van Spaanse regio's die bijzonder hard door de werkloosheid zijn getroffen", benadrukte de socialistische premier met betrekking tot een lucratief contract tussen Riyad en het staatsdefensiebedrijf Navantia. Het in de structureel zwakke regio Andalusië gevestigde Navantia moet vijf kleine fregatten opleveren voor een bedrag van 1,8 miljard euro. Dat brengt 6.000 arbeidsplaatsen met zich mee.

Gisteren had de commissie defensie van het parlement in een eerste besluit een verzoek van linkse en regionale partijen voor een stop van de wapenleveringen van de hand gewezen. De debatten worden echter nog voortgezet.

Visa

De Britse premier Theresa May kondigde vandaag de annulering aan van visa die mogelijk werden uitgereikt aan verdachten van de moord op Khashoggi. Wat betreft de wapenleveringen aan Saudi-Arabië zei May dat het wapenexportbeleid "momenteel wordt onderzocht" en dat de controles op het geëxporteerde defensiemateriaal "tot de strengste ter wereld behoren". "De bewering dat Jamal Khashoggi stierf in een handgemeen is geen geloofwaardige verklaring, dus wordt met hoogdringendheid gevraagd naar wat er juist is gebeurd", aldus May.

Gisteren hadden ook de VS beslist om geen visum meer te leveren aan 21 mensen die in verband worden gebracht met de moord op de Saudische journalist. "En deze sancties zullen niet de laatste zijn van de VS", waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.