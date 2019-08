Spanje biedt aan reddingsschip met meer dan 100 migranten op te vangen, hulporganisatie weigert

18 augustus 2019

Bron: Belga

Spanje heeft aangeboden om het reddingsschip Open Arms, met aan boord meer dan 100 migranten, op te vangen in de haven van Algeciras. Dat blijkt uit een regeringscommuniqué. Maar de hulporganisatie zegt niet te kunnen ingaan op het aanbod. “Wij kunnen niet naar Spanje omdat we in een extreme humanitaire noodtoestand verkeren. De migranten moeten nú van boord. Algeciras zou zes dagen varen zijn”, laat een woordvoerster weten.