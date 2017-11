Spanje "bereid om te praten" over grotere fiscale autonomie voor Catalonië Redactie

Bron: The Guardian 0 EPA Spaans premier Mariano Rajoy. In een poging om de Catalaanse crisis te beteugelen, zou Spanje bereid zijn om te praten over een grondwetshervorming die de Catalanen meer autonomie moet geven. Dat schrijft The Guardian op basis van hooggeplaatste bronnen. Zo zou Madrid overwegen om Catalonië haar eigen belastingen te laten innen en uitgeven, zoals Baskenland dat nu al mag.

De politieke crisis in Spanje, als gevolg van het illegale referendum waarbij de Catalanen voor de onafhankelijkheid stemden, blijft duren. Hoewel er grote tegenstand blijft binnen de regerende Partido Popular van premier Mariano Rajoy, zou Madrid toch bereid zijn om te bespreken of Catalonië niet meer controle kan krijgen over haar inkomsten en uitgaven.

"Als de Catalanen een fiscaal pact vragen, zijn we klaar om dat te bespreken", liet een hooggeplaatste bron weten. "Baskenland en Navarra (beiden in Noord-Spanje, nvdr.) innen hun eigen belastingen. Ze hebben hun eigen systeem. Baskenland en de centrale overheid komen vervolgens samen om te beslissen hoeveel de Basken moeten bijdragen aan buitenlands beleid en defensie. Het is een onderhandeling. Om de vijf jaar." Gesprekken hierover zijn mogelijk, klinkt het nog, "maar de Spaanse grondwet vraagt ook solidariteit (tussen de verschillende Spaanse regio's, nvdr.)."

Juiste spelregels

Vorige maand had premier Rajoy zelf al de deur opengelaten voor een grondwetshervorming, maar dan "enkel volgens de juiste spelregels". "Er valt te spreken over een hervorming van de grondwet. De grondwet is niet perfect en kan aangepast worden", zei hij toen.

Ook de socialistische oppositiepartij PSOE stelde een interne staatshervorming voor. Partijleider Pedro Sanchez kwam toen met Rajoy overeen een commissie op te richten die zich het komende halfjaar zou buigen over de "modernisering van autonome gemeenschappen" zoals Catalonië middels een grondwetshervorming.