Spanjaarden mogen na 48 dagen weer buiten, maar wel volgens een strak tijdschema SVM

02 mei 2020

12u45

Bron: Belga 18 Na 48 dagen strikte lockdown mogen de Spanjaarden opnieuw een wandeling maken of gaan sporten, al blijven er ook beperkingen gelden voor die activiteiten.



In gemeenten met meer dan 5.000 inwoners zijn inwoners gebonden aan precieze tijdschema’s. Zo moeten drukte op straat en contacten tussen kinderen en ouderen zo veel mogelijk vermeden worden.

De tijdslots tussen 10 uur en 12 uur en tussen 19 uur en 20 uur zijn gereserveerd voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Tussen 6 uur en 10 uur en tussen 20 uur en 23 uur mogen personen die ouder zijn dan 14 jaar naar buiten. Tussen 12 uur en 19 uur is het de beurt aan kinderen tot 14 jaar, onder begeleiding van één volwassene.

Straal van 1 kilometer

Ook voor het wandelen en sporten zelf gelden beperkingen. Zo mag men enkel in een straal van 1 kilometer rond de woning wandelen. Sporten is dan weer beperkt tot de eigen gemeentegrenzen en mag enkel individueel, dus niet in groepsverband. Samen voetballen of basketballen kan dus nog niet.

Voor gemeenten met met minder dan 5.000 inwoners zijn er geen tijdsloten. In die gemeenten is het toegestaan om tussen 6 uur en 23 uur te wandelen, sporten en met de kinderen naar buiten te gaan.

Bijna 25.000 doden

Spanje is met bijna 25.000 doden een van de landen waar het coronavirus bijzonder zwaar heeft toegeslagen. Sinds 14 maart geldt er in het land een strikte lockdown. Spanjaarden mochten de voorbije weken alleen hun huis verlaten om te gaan werken, eten te kopen, met de hond te wandelen of om naar de apotheek of de dokter te gaan.

Sinds vorige zondag was er wel al een kleine versoepeling: kinderen die jonger zijn dan 14 jaar mochten opnieuw een uur buiten blijven onder begeleiding van een volwassene.

