Spanjaarden houden zich opnieuw klaar voor grootste tombola ter wereld 'El Gordo'

11u26

Bron: Belga 1 EPA Spanje houdt de adem in, want de trekking van de gelukscijfers voor El Gordo, de traditionele kerstloterij, is vandaag begonnen. Dit jaar doet De Dikke zijn naam alle eer aan, met een totale prijzenpot van bijna 2,4 miljard euro. Dat is ongeveer 70 miljoen meer dan vorig jaar.

De trekking van de cijfers, in het Teatro Real, de Madrileense Opera, wordt live op televisie uitgezonden en door miljoenen gevolgd. Even traditioneel is dat de trekking begeleid wordt door zingende scholieren uit het internaat San Ildefonso.

De trekking duurt meer dan drie uur, omdat de Dikke opgesplitst wordt in een resem dunnere prijzen. In totaal zijn er 160 winnende combinaties, met als grootste vetpot vier miljoen euro.

El Gordo is al meer dan 200 jaar oud en daarmee de oudste ter wereld. De eerste prijzenpot dateert al van 1812. Door de omvang van de inzet geldt de 'Lotería de Navidad' ook als de grootste tombola ter wereld.