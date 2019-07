Spanjaarden dit najaar mogelijk opnieuw naar de stembus voor vierde keer in vier jaar TT

10 juli 2019

14u49

Bron: Belga 0 De regeringsvorming in Spanje verloopt bijzonder moeilijk. Hierdoor is een herverkiezing van aftredend premier Pedro Sanchez bij de stemming in het parlement eind juli steeds onwaarschijnlijker. Nieuwe verkiezingen zijn daarom niet langer uitgesloten, valt te lezen in de Spaanse pers.

Ook een vijfde ontmoeting tussen de socialistische regeringsleider Sanchez (PSOE) en Pablo Iglesias, de voorman van de linkse alliantie Unidas Podemos, draaide volgens de Spaanse media op niets uit. Maar premier Sanchez heeft bij de vertrouwensstemming wel de stemmen van Podemos nodig, al is het maar voor gedoogsteun. Spaanse commentaroren opperen daarom dat er na de parlementsverkiezingen van april uiteindelijk een nieuwe stembusgang kan komen. "De schaduw van nieuwe verkiezingen sluipt boven Madrid", valt te lezen in El Pais.

Een eerste stemming is gepland op 23 juli. De PSOE-leider heeft daarvoor 176 stemmen nodig in het Congreso de los Diputados, een absolute meerderheid. Als hij die zoals verwacht niet vindt, volgt een tweede stemming, 48 uur later. Dan heeft hij enkel een relatieve meerderheid, dus een meerderheid onder de aanwezigen in het 350-koppige parlement nodig. Maar ook die zou de premier niet hebben. En dan begint de klok af te tellen: als er binnen de twee maanden geen regering is na de stemmingen in het parlement, moet koning Felipe VI nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Tijdperk van twee partijen voorbij

De PSOE won op 28 april de verkiezingen met bijna 29 procent, goed voor 123 zetels. De stembusgang bevestigde dat het tijdperk van het tweepartijenlandschap al enige tijd voorbij is, en dus moet Sanchez op zoek naar partners. In juni kreeg hij daartoe officieel de opdracht van de koning. Podemos en co willen Sanchez wel steunen, maar eisen in ruil enkele regeringsdepartementen op. Dat wil Sanchez dan weer niet.

Sanchez kwam in juni 2018 aan de macht, nadat de conservatieve premier Mariano Rajoy een vertrouwensstemming verloor te midden van een corruptieschandaal. Rajoy had in al 2015 de verkiezingen gewonnen, maar vond geen meerderheid. Na een lange blokkade volgden nieuwe verkiezingen in 2016, die Rajoy opnieuw won. Uiteindelijk kreeg hij toen de zegen omdat de PSOE beslist had een conservatieve minderheidsregering te gedogen.