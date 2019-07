Spanjaard veroordeeld voor dodelijke val handtasdief weigert crowdfunding mvdb

17 juli 2019

10u42

Bron: LaSexta - ABC - El Mundo - InSpanje 0 De Spaanse twintiger die in beroep is veroordeeld tot twee jaar cel en 178.000 euro boete voor de dodelijke val van een handtasdief, wil geen crowdfunding. Op sociale media is veel wrevel ontstaan over het arrest van het hof van beroep in Malaga. De extreemrechtse partij Vox heeft op internet 110.000 euro ingezameld om de betrokken Borja Salvador te helpen bij het betalen van de boete, maar die wil geen centen.

De feiten kort samengevat: de toen 22-jarige Salvador was in februari 2015 getuige van een handtasroof in Fuengirola aan de Costa del Sol. Hij achtervolgt de 42-jarige dief, kan hem inhalen en deelt twee klappen uit. De straatrover valt, komt op zijn hoofd terecht en overlijdt twee dagen later aan een hersenbloeding. Volgens de rechtbank staat het vast dat de man stierf als gevolg van de slagen hem toegebracht door Salvador. De jongeman heeft altijd volgehouden dat hij enkel had ingegrepen om de overvallen vrouw te helpen en haar bezittingen terug te geven. Ook in beroep kreeg de twintiger twee jaar cel. Hij moet ook 178.000 euro betalen aan de nabestaanden van de handtasdief, een drugsverslaafde met een flink gevuld strafblad.



De Spaanse extreemrechtse partij Vox is woedend over het arrest en startte een crowdfunding. “We hebben in Spanje meer Borjas nodig”, luidt het. Op de partijwebsite kon tot gisteravond laat geld worden gedoneerd. Bedoeling is de boete van de man te helpen betalen. Alleen: Salvador, die steeds alle publiciteit heeft gemeden, heeft namens zijn advocaat Alfredo Herrera laten weten dat hij het geld niet kan accepteren.

Geen gratieverzoek

Hij waardeert alle steun, maar wil zelf zijn straf dragen en gaat geen gratieverzoek indienen. Dat zou indirect een schuldbekentenis betekenen, terwijl de twintiger erbij blijft dat hij correct heeft gehandeld. Via Vox is 110.000 euro opgehaald, wat nu met dit bedrag moet gebeuren, is niet bekend .



De nu 26-jarige Salvador heeft een verzoek ingediend om de boete in schijven van 250 euro per maand af te betalen. Advocaat Herrera zegt nog dat zijn cliënt “nogal overweldigd” is door de steunbetuigingen. Op Twitter was #YoSoyBorja (#IkbenBorja) lange tijd een trending topic.