Spanjaard opgepakt die stiekem filmpjes maakte onder rokken van meer dan 500 vrouwen TT

21 augustus 2019

16u36

Bron: La Vanguardia 0 De politie van Madrid heeft een man op heterdaad betrapt terwijl hij in de metro van de Spaanse hoofdstad filmopnames maakte onder de rokken van vrouwen. De man was al meer dan een jaar bezig met zijn stiekeme activiteiten. Hij postte meer dan 283 filmpjes met daarop meer dan 500 slachtoffers op pornowebsites, bleek uit het onderzoek.

De man zocht zijn slachtoffers uit in en rond de metro- en treinstations en -wagons van Madrid en in supermarkten. Met een smartphone, verborgen in een rugzak, maakte hij stiekem opnames onder de rokken en jurken van passerende vrouwen. Die praktijk wordt ‘upskirting genoemd’. Onder de slachtoffers zijn ook minderjarige meisjes.

De politie deelde zelf beelden van de arrestatie en de werkwijze van de verdachte. Af en toe zou hij ook gezichten van slachtoffers gefilmd hebben. Bij sommigen knoopte hij zelfs een gesprek aan om van dichterbij opnames te kunnen maken.

Bij een huiszoeking ontdekte de politie een laptop en drie harde schijven met daarop honderden filmpjes. Onderzoek bracht aan het licht dat de man, een 53-jarige Colombiaan, het voorbije jaar minstens 283 video’s heeft opgeladen op pornowebsites. Op zijn eigen website had de man meer dan 3.500 abonnees en zijn zijn video's al meer dan een miljoen keer bekeken. In totaal kon de politie al 555 vrouwelijke slachtoffers identificeren. Onderzoekers vermoeden dat de man elke dag nieuwe opnames maakte.

De verdachte blijft voorlopig in de cel tijdens de loop van het onderzoek.