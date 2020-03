SpaceX zal toeristen naar ISS brengen: ticket kost mogelijk miljoenen HAA

06 maart 2020

08u34

Bron: AFP, Belga 0 Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met Axiom Space een partnerschap gesloten om vanaf volgend jaar drie toeristen naar het internationaal ruimtestation ISS te brengen, iets wat al meer dan tien jaar niet meer is gebeurd.

Het akkoord bestaat erin dat Axiom Space plaatsen krijgt aan boord van de capsule Crew Dragon die SpaceX binnenkort voor rekening van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA naar en van het ISS zal brengen. Vanaf het tweede semester van 2021 zullen met de Crew Dragon ook toeristen kunnen meevliegen.

Volgens SpaceX-topman Michael Suffredini gaat het om “een keerpunt in de weg naar universele en routinematige toegang tot de ruimte”. Hij heeft geen prijskaartje onthuld.



Het is echter aannemelijk dat een tripje tientallen miljoenen dollars (en euro’s) zal kosten. Een lancering van zijn Falcon-9 draagraket kost SpaceX immers ongeveer zestig miljoen dollar (53 miljoen euro). Daarbovenop komen nog de bouwkosten van de capsule.



Het ISS heeft tussen 2001 en 2009 al acht ruimtetoeristen ontvangen. De Russische Sojoez was toen het transportmiddel.

Vorige maand heeft SpaceX ook een partnerschap bekendgemaakt met Space Adventures om vier toeristen naar de ruimte te brengen. Aanvankelijk zou de eerste vlucht eind 2021 plaatsvinden, maar wellicht zal het wachten zijn tot in 2022.

Ook Virgin Galactic en Blue Origin hebben zich op ruimtetoerisme geworpen, waarbij Virgin Galactic bijna operationeel is.