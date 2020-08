SpaceX lanceert voor het eerst in 60 jaar vanop Cape Canaveral satelliet in polaire baan NLA

31 augustus 2020

15u39

Bron: Belga 0 SpaceX heeft vandaag (Belgische tijd) met succes en voor het eerst in zestig jaar vanop Cape Canaveral in Florida een satelliet in een polaire baan rondom onze planeet gebracht, zo heeft de krant Florida Today gemeld. Het was ook de honderdste missie van de Amerikaanse raketbouwer.



Om 1.18 uur Belgische tijd vertrok vanop Cape Canaveral een Falcon-9 draagraket. Om een polaire baan te bereiken, vloog de raket niet in noordelijke richting, maar ongewoon naar het zuiden.



Lanceringen naar een polaire baan vanop Cape Canaveral zijn zeldzaam. Doorgaans gebeuren die vanop Vandenberg in Californië. De laatste polaire lancering in Florida was op 26 februari 1969, toen een Delta-draagraket een weersatelliet lanceerde.

59 gerecupereerde rakettrappen

Acht minuten na de start landde de eerste rakettrap van de Falcon op Cape Canaveral, vlak naast het strand. De voorbije zes maanden gebeurde de recuperatie, met het oog op hergebruik, op een droneship. SpaceX heeft in totaal al 59 keer zijn eerste rakettrap gerecupereerd.



De Falcon zette uiteindelijk de Argentijnse aardobservatiesatelliet SAOCOM-1B uit, net als twee kleinere satellieten, de Tivak-0172 van Tyvak Nano-Satellite Systems, en de microsatelliet GNOMES-1 van PlanetiQ. SpaceX had dezelfde dag (plaatselijke tijd) ook nog een andere Falcon met zestig nieuwe Starlink-satellieten willen lanceren, maar dat ging vanwege slecht weer niet door. Bedoeling is nu die morgen om 15.29 uur Belgische tijd te lanceren. Het gaat om het twaalfde pakket kunstmanen voor het breedbandnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is.



