SpaceX lanceert opnieuw Falcon-draagraket met zestig satellieten voor 'Starlink'

29 januari 2020

15u32

Bron: Belga 0 SpaceX heeft vandaag van op Cape Canaveral in Florida een Falcon-draagraket met zestig van zijn satellieten voor het breedbandinternetnetwerk ‘Starlink’ gelanceerd. De lancering was rechtstreeks op de website van het ruimtevaartbedrijf te volgen.

Op lanceercomplex 40 van Cape Canaveral vertrok met twee dagen vertraging - door ongunstige weeromstandigheden - om 15.09 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket.

De nuttige lading bestond uit zestig satellieten voor Starlink, de constellatie die SpaceX aan het uitbouwen is voor wereldomvattend breedbandinternet, en waarvoor eerder in drie etappes al 180 kunstmanen zijn gelanceerd. De meegevoerde Starlinks wegen elk zowat 260 kilo en vormden samen de zwaarste nuttige lading ooit meegenomen door een Falcon-9. Het uitzetten van de lading in een cirkelvormige baan, op zowat 290 kilometer hoogte, duurde ongeveer een uur. Dit uitzetten gebeurde deze keer in één keer, in plaats van zoals gangbaar twee per twee.

De eerste trap van de draagraket keerde veilig terug op droneship ‘Of Course I Still Love You’. Het is de 49ste keer dat SpaceX de eerste trap van een Falcon recupereert, deze eerste trap is trouwens al twee keer eerder gebruikt. Hergebruik drukt de lanceerkosten.

De twee delen van de neuskegel moesten in netten van twee schepen, ‘Ms. Tree’ en ‘Ms Chief’, ploffen. Een van de twee helften is zoals verhoopt in een vangnet geland; het succes was voor Ms.Tee weggelegd. De andere helft van de neuskegel kwam in de Atlantische Oceaan terecht. SpaceX zal proberen het ding te bergen met het oog op hergebruik.

Starlink raakt net als concurrerende netwerken meer en meer omstreden, zeker gezien het feit dat SpaceX op duizenden kunstmanen mikt. Die verhogen de kans op botsingen in de ruimte en er lijkt ook geen plan te zijn om ze na uitdiensttreding weer naar beneden te halen. Bovendien kunnen ze de waarnemingen van astronomen verstoren.

