Spaanse ziekenwagens met coronapatiënten bekogeld met stenen ADN

25 maart 2020

21u42

Bron: Belga 12 In Spanje zijn meerdere ziekenwagens die in totaal 28 oudere coronapatiënten vervoerden met stenen bekogeld. Dat heeft de Spaanse politie woensdag laten weten.

De aanvallen startten dinsdag al in het zuidelijke La Línea de la Concepción. Tientallen mensen probeerden te verhinderen dat geïnfecteerden en deels ook Covid-19-zieken vanuit andere gemeenten naar een home in de Andalusische stad zouden worden overgebracht, om daar in quarantaine te verblijven.

Llegan a #LaLínea de la Concepción los 28 ancianos con coronavirus de #AlcaládelValle https://t.co/CUZbEtIAIY #Cádizhoy La Voz de Cádiz(@ LaVozdeCadiz) link

Barricades

De demonstranten probeerden de colonne ziekenwagens met een dwars over de weg geparkeerde wagen en barricades tot stilstand te brengen. Afgelopen nacht demonstreerden dan zowat vijftig mensen voor het rusthuis. Zij uitten bedreigingen en staken vuilnisbakken in brand. Uit huizen in de buurt zijn springtuigen naar het gebouw geworpen.



De politie heeft twee mannen opgepakt.

Burgemeester Juan Franco van de stad veroordeelt het gewelddadig protest maar hij zei ook dat de overbrenging van de senioren "niet goed gepland" is geweest. Hijzelf is pas "op het laatste ogenblik op de hoogte gesteld.”

Voy a ser suave: estos payasos, no representan ni a la Línea de la Concepción, ni a Andalucía #coronavirus

pic.twitter.com/Wmqpw7D9Pa Alejandro V.T(@ Alejandro_osa) link

#AMPLIAMOS | Un total de 60 personas protestaron y algunos incluso lanzaron piedras contra los policías, que se encontraban a las puertas de la residencia para garantizar la seguridad de los ancianos, según fuentes policiales. Hay dos detenidos https://t.co/vpw5okfA6F Europa Press(@ europapress) link