Spaanse zeemachtkapitein valt overboord in Antarctica en komt om LVA

04 maart 2018

01u51

Bron: Belga 1 Een Spaanse zeemachtkapitein is om het leven gekomen in Antarctica nadat hij overboord was gevallen van een poolonderzoeksschip in Antarctica. Dat zegt de Spaanse zeemacht vandaag.

Javier Montojo Salazar verdween vrijdag aan boord van het schip de Hesperides, vlakbij Antarticabasis Juan Carlos I op het Livingston-eiland. Na een zoektocht van zes uur werd zijn lichaam gevonden en naar Ushuaia gebracht, in het zuiden van Argentinië, van waar het zal gerepatrieerd worden naar Spanje.

Onduidelijk is in welke omstandigheden de man overboord viel. De Spaanse defensieminister Dolores Cospedal betuigde in een tweet haar medeleven aan de nabestaanden van Salazar. "Al mijn liefde en steun aan zijn familie en collega's."

De Hesperides is een pijler van het Spaanse poolonderzoeksprogramma. Al drie decennia vervoert het materieel en personeel naar zijn basissen in de regio.

Muy triste noticia el fallecimiento del capitán de fragata Javier Montojo Salazar en el buque de investigación oceanográfica Hespérides. Todo mi cariño y apoyo a su familia y compañeros. Descanse en paz pic.twitter.com/NKoNi8CPhA Mª Dolores Cospedal(@ mdcospedal) link