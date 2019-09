Spaanse zangeres sterft op podium door vuurwerkongeluk mvdb

02 september 2019

22u01

Bron: BBC 3 Een Spaanse zangeres is zaterdagnacht om het leven gekomen door een vuurwerkongeluk tijdens haar concert in Las Berlanas, vlak bij Madrid. Een zwaar stuk vuurwerk explodeerde op het podium waar Joana Sainz Garcia (30) en het vijftienkoppige zang- en dansgezelschap Super Hollywood Orchestra optraden.

Zo’n duizend toeschouwers waren getuige van het ongeluk. Op beelden op sociale media is te zien hoe Garcia door de knal meteen het bewustzijn verliest. Een toegesnelde dokter en verpleegster die het concert bijwoonden verleenden de eerste zorgen. Een ambulance bracht Sainz Garcia zo’n 25 minuten later naar het ziekenhuis, waar ze overleed.



Het management van de groep zegt dat het ongeval is te wijten aan een noodlottige fabricagefout van het vuurwerk. Alle leden van Super Hollywood Orchestra zijn erg aangeslagen.