Spaanse vrouwen leggen werk neer in eerste nationale "feministische staking"

08 maart 2018

11u50

Bron: The Guardian, BBC, Belga 0 Op Internationale Vrouwendag leggen Spaanse vrouwen over het hele land hun werk neer: van kantoorjob tot huishoudelijke klusjes. Met een nationale, feministische staking protesteren ze tegen genderdiscriminatie en seksueel geweld. Het motto? "Wanneer de vrouwen staken, staat de wereld stil."

Klokslag middernacht kwam het protest op gang met een ‘cacerolazo’, een Spaanse protestactie waarbij de aanwezigen kabaal maken door kookpotten te lijf te gaan met kookgerei. Gedurende de rest van de dag worden vrouwen opgeroepen om te staken en huishoudelijke taken te laten liggen. Er worden ook kleinere acties verwacht, waaronder optochten in Madrid, Barcelona en Valencia. Hoeveel vrouwen effectief deelnemen aan de staking is niet bekend.

Machocultuur

De actie kadert in de strijd tegen genderdiscriminatie en seksueel geweld, en wilt een einde maken aan de "machocultuur" die in het land geldt, zo zegt de 8 Maart Commissie, de organisatie achter het initiatief. “Vandaag dringen we aan op een gemeenschap die vrij is van seksuele onderdrukking, uitbuiting en geweld,” staat te lezen in een manifest dat The Guardian kon inkijken.

“We dringen aan op rebellie en een strijd tegen de alliantie van de patriarchie en het kapitalisme dat wilt dat we gehoorzaam, onderdanig en stil zijn. We accepteren geen slechtere werkomstandigheden, noch minder loon dan mannen voor hetzelfde werk. Daarom staken we.”

Steun

De afgelopen jaren waren er wel meer kleinere, gelijkaardige initiatieven, maar dit is de eerste keer dat een dergelijk protest op nationale basis wordt gecoördineerd. De actie kon bovendien op veel steun rekenen. Zo juichten enkele publieke figuren de acties toe, waaronder de burgemeesters van Madrid en Barcelona, Manuela Cermena en Ada Colau, en Spaanse filmster Penelope Cruz.

Cruz neemt ook zelf deel aan de staking, liet ze weten. "Het werk dat voor vandaag gepland was, heb ik afgezegd. Deze staking is belangrijk en meer dan symbolisch", zei ze volgens de nieuwssite El Español. "Ik geloof dat we nu aan het begin van een wereldwijde verandering staan."

Ook de twee grootste vakbonden van Spanje, de CCOO en UGT, riepen hun leden op om vandaag te staken, hoewel zij het hielden op een actie van slechts twee uur.

Storingen

Het land ondervindt ondertussen moeilijkheden van de staking. Volgens berichtgeving van BBC zijn ongeveer 300 treinen al afgeschaft ten gevolge van de acties, waarvan een tweehonderdtal intercity-treinen. In het metrosysteem van Madrid worden storingen verwacht.

