Spaanse torero zwaargewond afgevoerd na stierengevecht TT

08 juni 2018

22u56

Bron: Belga 13 De Spaanse torero Manuel Jesus Cid Salas (44), bekend als El Cid, is vanavond zwaargewond geraakt aan het rechter dijbeen bij een gevecht in de arena in Madrid. Dat is door de organisatoren van het stierengevecht bekendgemaakt.

De torero, in de provincie Sevilla geboren in 1974, werd geraakt door de hoorn van een stier. Hij had een snijwonde van 20 centimeter in het rechter dijbeen.

Er werd in de ziekenboeg van de arena al een eerste chirurgische ingreep gedaan en daarna werd de onfortuinlijke stierenvechter naar het ziekenhuis overgebracht.

El Cid had in 2009 al een gelijkaardige wonde op dezelfde plek in het rechterbeen opgelopen.