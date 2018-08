Spaanse toeriste (31) aangerand en gewurgd vlakbij hotel in Costa Rica LVA

14 augustus 2018

00u28

Bron: El Pais, La Vanguardia, ABC 3 Op 4 augustus werd de 31-jarige Arantxa Gutiérrez López vlakbij haar hotel aangerand en vermoord door verstikking. De autoriteiten hielden een man zonder papieren uit Nicaragua aan die nu officieel in beschuldiging wordt gesteld. Op verschillende plaatsen van het lichaam van het slachtoffer werd zijn DNA aangetroffen.

Arantxa Gutiérrez López was samen met haar echtgenoot Miguel Angel Escribano sinds 1 augustus op vakantie in Costa Rica. Ze verbleven in de Laguna Lodge in het nationaal park van Tortuguero, een van de populairste parken in het tropische land en bekend voor zijn strand waar zeeschildpadden hun eieren komen legen.

Terwijl haar man in het hotel bleef, ging zij een wandeling maken. Toen ze veel langer dan verwacht wegbleef, ging haar man naar haar op zoek. Hij trof haar in de buurt van een wandelpad op slechts vijftig meter van het hotel dood aan met gescheurde kleren en sporen van wurging om haar hals.

De dag nadien werd niet ver van de grens met Nicaragua een verdachte aangehouden. De 33-jarige Albin Díaz is nu officieel in beschuldiging gesteld nadat uit de autopsie bleek dat er resten van zijn speeksel en huid op het lichaam van het slachtoffer waren gevonden. Het DNA van de dader onder haar nagels duidt erop dat ze zich heftig heeft verzet tegen de aanranding.

Kritiek

Haar echtgenoot heeft in de media laten weten dat hij het onaanvaardbaar vindt dat zowel het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, als het hotel, als de toeristische gids met geen woord hebben gerept op over de risico's in de regio.