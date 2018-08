Spaanse toerist zwaargewond na aanval van stier met brandende hoorns kg

21 augustus 2018

13u50

Bron: Daily Mail 1 Een 45-jarige toerist in Spanje raakte zaterdagavond zwaargewond nadat hij werd aangevallen door een stier tijdens de lokale stierenrennen. De man verblijft nog in het ziekenhuis, volgens lokale media. De aanval vond plaats in het dorpje Ademuz, nabij Valencia, waar een stier traditiegetrouw uitgerust wordt met brandende fakkels of kaarsvetbollen aan de hoorns.

De man liep de stier tegen het lijf in de arena en werd meteen tegen de grond gewerkt. Bijstaanders probeerden het dier weg te lokken, zonder succes. Op amateurbeelden is te zien hoe de man een paar keer vertrappeld wordt en in de lucht wordt gegooid. Wanneer hij uiteindelijk stil op de grond blijft liggen, verliest de stier interesse.



De veertiger werd overgebracht naar het ziekenhuis in Zaragoza, waar hij momenteel nog verblijft. Hij zou onder andere zware hoofdletsels hebben opgelopen, maar dokters laten weten dat hij niet meer in levensgevaar is.

Het filmpje doet ook de ronde op Twitter. Opgelet, de beelden kunnen schokkend overkomen:

Festival afgelast

Het festival werd onmiddellijk na het incident stilgelegd, meldt de gemeente aan lokale kranten. Volgens een woordvoerder van het gemeentehuis ging het om een spijtig ongeval. De veiligheidsvoorschriften werden opgevolgd, zegt hij.

Tijdens het festival werden nog twee andere mensen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar zij kwam er met lichte verwondingen vanaf.