Spaanse tiener overleden door zonneslag tijdens hittegolf TT

28 juni 2019

11u48

Bron: Belga 14 Een 17-jarige jongen die in de Spaanse regio Andalusië aan het oogsten was, is vanmorgen overleden nadat hij een zonneslag had opgelopen. Volgens de autoriteiten gaat het om het eerste officiële slachtoffer van de hittegolf, die Spanje en een deel van Europa treft.

Volgens de regering van Andalusië voelde de tiener zich gisteren duizelig, en was hij in het zwembad gesprongen van het domein waar hij werkte. Maar toen hij weer uit het water kwam, kreeg hij stuiptrekkingen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, en stierf daar na een hartmassage.

In Spanje woedt momenteel een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden, die in het grootste deel van het land nog tot morgen zal duren. Enkel de noordwestelijke regio's Asturië en Galicië worden gespaard.

In Catalonië woeden de ergste bosbranden in 20 jaar. Vierhonderd brandweermannen probeerden afgelopen nacht de brand te blussen. Om 7 uur vanmorgen namen vliegtuigen en helikopters het van hen over. Het vuur heeft al 6.500 hectare vernield.