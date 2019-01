Gesponsorde inhoud Spaanse taxichauffeurs staken al drie dagen en voeren de druk op KVE

23 januari 2019

15u46

Bron: Belga 0 Honderden taxichauffeurs uit de Spaanse hoofdstad Madrid hebben een protestactie gehouden bij een belangrijke toerismebeurs. De boze bestuurders blokkeerden er de weg. Ze staken al drie dagen.

De taxibestuurders staken sinds maandag tegen de concurrentie van diensten zoals Uber en Cabify, die opereren met een vergunning voor de verhuur van een voertuig met bestuurder. Aan het congrespaleis van Madrid bliezen ze vandaag verzamelen voor de start van ‘Finur’, een van de belangrijkste toerismebeurzen ter wereld.

De Madrileense taxibestuurders staan niet alleen in hun protest. In Barcelona zijn ze al sinds vrijdag in staking. Ook zij kaarten een oneerlijke concurrentie aan en vinden dat Uber en co strikter gereguleerd moeten worden. Unauto VTC, een sectorvereniging van de verhuur van een voertuig met bestuurder, zegt dat in Barcelona al 80 van hun voertuigen beschadigd zijn sinds het protest. In Madrid zijn er dat 50.

In Barcelona beslissen de taxibestuurders vandaag of ze hun actie voortzetten, nadat de Catalaanse regering gisteren enkele voorstellen deed. Zo wil de regioregering dat wie bij Uber of andere gelijkaardige diensten een ritje boekt, dit voortaan minstens een uur op voorhand moet doen. Vrijdag was er nog een voorstel van 15 minuten op voorhand.