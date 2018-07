Spaanse taxi-oorlog legt steden plat lva

Bron: AD 0 De staking van taxichauffeurs die er sinds woensdag voor zorgt dat in Barcelona al dagen vrijwel geen taxi te krijgen is, breidt zich uit naar diverse andere Spaanse steden. Ook de 'taxista's' in Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga en Logroño hebben zich bij de actie aangesloten.

In Barcelona blokkeerden boze taxichauffeurs de afgelopen dagen drukke verkeersknooppunten zoals de Gran Via, de grote verkeersader in het centrum van de Catalaanse hoofdstad. Collega's uit andere steden reden uit solidariteit naar de stad om zich aan te sluiten bij het protest. "Als Barcelona valt, zal de rest ook vallen", zei er één.

In Madrid rijden geen taxi's van en naar de luchthaven Barajas, het treinstation Atocha en het busstation in het zuiden van de stad. Sinds zaterdag houden de chauffeurs in de Spaanse hoofdstad al toeterend stapvoetse optochten en blokkeren ze drukke knooppunten als de Glorieta de Bilbao en de Gran Via in het centrum.

Uber

Inzet van het conflict is het vergunningenbeleid voor taxi's. De traditionele taxichauffeurs willen dat het ministerie van Transport minder licenties uitgeeft voor alternatieve taxidiensten als Uber en Cabify. Ook zijn ze gekant tegen de andere, gunstiger voorwaarden waaronder die vergunningen worden verstrekt.

Maandag is er spoedoverleg tussen het ministerie en de chauffeurs.