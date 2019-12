Spaanse staat roept nu zelf op veroordeelde Catalaanse vicepremier tijdelijk vrij te laten om Europees parlementslid te kunnen worden TT

30 december 2019

11u41

Bron: Reuters, El Pais, La Vanguardia 0 De advocaten van het Spaanse ministerie van Justitie vragen aan het Hooggerechtshof in Madrid dat het Oriol Junqueras tijdelijk vrijlaat uit de gevangenis zodat hij zijn ambt van Europees parlementslid kan opnemen. Ze doen dat nadat het Europees Hof van Justitie vorige week had geoordeeld dat de voormalige Catalaanse vicepremier vanaf zijn verkiezing in mei immuniteit genoot. De vraag van de staat moet ook de weg vrijmaken voor een nieuwe Spaanse regering.

Tegelijkertijd vragen de advocaten dat het Hooggerechtshof aan het Europees parlement zou vragen Junqueras’ immuniteit op te heffen. Junqueras zit al meer dan twee jaar in de gevangenis voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. In oktober dit jaar kreeg hij zijn definitieve straf te horen: dertien jaar cel wegens opruiing en misbruik van overheidsgeld.

Junqueras stond in mei vanuit de gevangenis echter ook op de Europese lijst van zijn partij, het links-republikeinse ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). Hij raakte vlot verkozen als Europees parlementslid, maar kreeg geen toestemming om de gevangenis te verlaten om de eed af te leggen. Volgens de Spaanse wet moeten Europese parlementsleden dat eerst doen in Madrid voor ze zitting kunnen nemen in het Europese halfrond.

Het Europese Hof van Justitie besliste echter vorige week dat die Spaanse praktijk onwettig is. Een Europees parlementslid moet zitting kunnen nemen vanaf zijn verkiezing, ongeacht nationale regels, klonk het. Junqueras genoot dan ook immuniteit als parlementslid en had tenminste tijdelijk de gevangenis moeten kunnen verlaten om zitting te kunnen nemen, minstens tot aan zijn veroordeling in oktober.

Puigdemont

De Spaanse staat volgt die eis nu gedeeltelijk. Hun advocaten roepen op om Junqueras tijdelijk vrij te laten zodat hij zijn ambt kan opnemen en uitoefenen. Vorige week deden ook de gevluchte politici Carles Puigdemont en Toni Comin dat al. Zij verblijven in ons land, en konden evenmin in Madrid de eed afleggen na hun verkiezing tot Europees parlementslid, omdat ze dan opgepakt zouden worden. Met het Europese arrest in de hand trokken ze vorige week naar het parlement, waar ze een voorlopige accreditatie kregen.

Het oordeel van het ministerie van Justitie wordt, hoewel het in theorie onafhankelijk wordt genomen, algemeen gezien als een teken van goede wil van de sociaaldemocratische partij PSOE van premier Pedro Sanchez. Die zoekt nog altijd naar een nieuwe meerderheid in het Spaanse parlement na de verkiezingen van november, en heeft de steun nodig van Junqueras’ partij ERC om een minderheidsregering te kunnen vormen. Een gunstig oordeel van de staat was een van de eisen van die partij om Sanchez te steunen.

Of Junqueras ook echt zal worden vrijgelaten, hangt nu van het Hooggerechtshof af. Dat zal waarschijnlijk de komende weken een oordeel vellen.

Meer over politiek

Junqueras

Hooggerechtshof

Madrid