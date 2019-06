Spaanse socialisten en uiterst links akkoord om “regering van samenwerking” te vormen TT

11 juni 2019

16u51

Bron: Reuters, El Pais, El Mundo 0 In Spanje hebben de sociaaldemocraten van premier Pedro Sánchez en het uiterst linkse Unidas Podemos een akkoord gesloten om een “regering van samenwerking” te beginnen onderhandelen. Wat zo’n regering precies moet voorstellen, is nog niet helemaal duidelijk, maar het is duidelijk een compromis tussen een gewone coalitieregering en een minderheidsregering met gedoogsteun van extreemlinks.

De PSOE van premier Sánchez won eind april afgetekend de verkiezingen, maar komt wel zetels tekort om een meerderheid te vormen. Tijdens de vorige legislatuur vormde Sánchez al een minderheidsregering met gedoogsteun van Podemos en de Catalaanse nationalisten, maar die laatsten trokken er dit voorjaar de stekker uit.

Sánchez werd vorige week door koning Felipe aangeduid als formateur. Hij kreeg de opdracht een meerderheid in het parlement te zoeken die hem opnieuw tot premier zou kunnen benoemen. Sánchez heeft nu een akkoord gesloten met Unidas Podemos, een coalitie van enkele uiterst linkse partijen. De twee kwamen vanmiddag overeen te beginnen onderhandelen over een “regering van samenwerking”. Er komt dus geen gewone coalitieregering zoals Podemos had gewild, maar de partij krijgt wel uitzicht op meer dan een positie als louter gedoogpartner.

“Tevredenheid na de ontmoeting met Pablo Iglesias (voorzitter van Podemos, red.), tweette Sánchez vanmiddag. “Er is een wil om tot een akkoord te komen op links. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk tot een progressieve regering te komen. Een regering van samenwerking, pluraal, open en integrerend, om recht te doen aan het mandaat dat de meerderheid van ons land ons gegeven heeft.”

Wat de “samenwerking” concreet inhoudt, is echter nog niet duidelijk. Mogelijk krijgt Podemos wel enkele ministerposten toegewezen, maar zullen die door onafhankelijken moeten worden opgenomen. De PSOE heeft 123 zetels in het parlement, Podemos 42. Die 165 zijn er net enkele te weinig voor de meerderheid van 173, maar de socialisten hopen met de steun van enkele regionale partijen toch aan een meerderheid te komen.

Satisfacción tras el encuentro con @Pablo_Iglesias_. Hay voluntad de acuerdo en la izquierda. Trabajaremos por lograr un gobierno progresista cuanto antes. Un gobierno de cooperación, plural, abierto e integrador, para cumplir el mandato de la mayoría social de nuestro país. pic.twitter.com/1l2P3gD4Ka Pedro Sánchez(@ sanchezcastejon) link

