Spaanse sluit zich tijdens schietpartij op en redt zo levens van vijf leerlingen mvdb

15 februari 2018

21u54 0 Een Spaanse die sinds augustus werkzaam is op de school in Parkland (Florida) waar de 19-jarige schutter Nikolas Cruz zeventien leerlingen doodschoot, heeft wellicht het leven van vijf leerlingen gered.

De jonge lerares Spaans en Frans Patricia Rivas bleef ongedeerd. Ze sloot zichzelf en de vijf op in een kast in haar kantoor toen ze schoten hoorde, verklaarde haar moeder Violeta Puerta aan Spaanse media.

Violeta stuurde meteen een sms naar haar dochter toen de eerste berichten over een schietpartij binnenliepen. Ze wou niet bellen, het belgeluid kon mogelijk Patricia's schuilplaats verraden. Patricia beantwoordde de sms redelijk snel met de melding dat ze in veiligheid was.

Moeder en dochter konden pas later op de avond telefoneren toen de politiediensten langs de klaslokalen gingen en aanwezigen evacueerden.

Schutter Nikolas Cruz, een labiele ex-leerling van de Marjory Stoneman Douglas-school, gaf zich over aan de politie. Hij kon door de soepele Amerikaanse wapenwetgeving probleemloos aanvalswapens en munitie aanschaffen, en poseerde gewapend op sociale media. Hij is vandaag geboeid en in oranje gevangenisplunje voor het eerst voor de rechter geleid. Verschillende slachtoffers vechten nog voor hun leven.