Spaanse skiër (24) levenloos teruggevonden in Pyreneeën

15u21

Bron: Belga

ANP Archiefbeeld.

Een 24-jarige Spaanse skiër is vandaag levenloos teruggevonden in de Franse Pyreneeën. Zijn lichaam bevond zich in een gebied buiten de piste van het skistation van Grand Tourmalet. Dat werd bij de Franse gendarmerie vernomen.