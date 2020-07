Spaanse regio Murcia sluit discotheken om verspreiding coronavirus tegen te gaan MDG

20 juli 2020

17u33

Bron: Belga 12 In Spanje heeft de zuidoostelijke regio Murcia beslist om de coronamaatregelen opnieuw wat strenger te maken. Onder meer discotheken moeten de deuren weer sluiten.

Beelden van dronken toeristen die zonder mondmaskers feesten in bepaalde Spaanse regio’s, doen huiveren. Daar komt nu voor een deel een einde aan. De president van Murcia, Fernando Lopez Miras, kondigde de nieuwe maatregelen onder meer via Twitter aan. Zo komt er "een verbod op alle vormen van nachtleven dat binnen plaatsvindt". Enkel bars met terrassen mogen daar nog klanten bedienen.



Daarnaast moeten ook dagverzorgingscentra voor ouderen weer sluiten. Het bezoek in woonzorgcentra wordt opnieuw beperkt.

Meer dan 28.400 coronadoden in Spanje

Het zwaar door de coronapandemie getroffen Spanje telt momenteel officieel meer dan 28.400 coronadoden. Momenteel zijn er nog ruim 150 besmettingshaarden in het land, met name in de regio's Aragon en Catalonië.



