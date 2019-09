Spaanse regeringsvorming definitief mislukt, allicht nieuwe verkiezingen op 10 november TT

17 september 2019

20u30

Bron: El Pais, El Mundo, Reuters 0 De Spaanse ontslagnemende premier Pedro Sanchez is er niet in geslaagd een meerderheid te vinden die zich achter zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn wil scharen. Koning Felipe draagt Sanchez dan ook niet opnieuw voor als kandidaat-premier. Ultiem overleg de laatste dagen leverde niets op. Nieuwe verkiezingen, de vierde in minder dan vier jaar tijd, vinden allicht plaats op 10 november.

Maandag verloopt de formele termijn van twee maanden voor een kandidaat-premier om een meerderheid achter zich te krijgen in het Spaanse parlement in Madrid. De klok was eind juli beginnen lopen toen Sanchez bij een eerste stemming geen meerderheid vond.

Maar na een ultieme tweedaagse ronde met contacten met de partijvoorzitters heeft koning Felipe vanavond besloten geen nieuwe kandidaat voor te dragen. “Zijne majesteit de koning heeft vastgesteld dat er geen kandidaat is met voldoende steun om het vertrouwen van het parlement te krijgen”, klinkt het in een mededeling. Het parlement zal maandag dan ook ontbonden worden.

De sociaaldemocraat Pedro Sanchez, die ook ontslagnemend premier is, won op 28 april wel de parlementsverkiezingen, maar haalde met 123 van de 350 niet voldoende zetels binnen voor een absolute meerderheid. Hij had daarvoor sowieso de steun nodig van het uiterst linkse Podemos en vroeg om gedoogsteun, maar die partij wilde zich enkel achter Sanchez scharen in een coalitieregering. Dat zag Sanchez dan weer niet zitten.

Het is al de tweede opeenvolgende keer dat er in Spanje nieuwe verkiezingen komen omdat niemand een regering op de been kan brengen. Ook de verkiezingen van december 2015 brachten niets op, waarna de Spanjaarden in juni 2016 opnieuw naar de stembus moesten. Toenmalig premier Mariano Rajoy (PP) kon toen wel een regering vormen, die echter alweer viel in 2018 toen Sanchez hem aan de kant schoof.