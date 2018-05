Spaanse regeringspartij Partido Popular veroordeeld wegens grootschalige corruptie bvb

24 mei 2018

16u18

Bron: Belga 11 Het federaal hof in Madrid heeft vandaag in het grootschalige corruptieproces met de naam 'Operación Gürtel' jarenlange gevangenisstraffen uitgesproken tegen ondernemers en voormalige politici van de regerende conservatieve christendemocratische Volkspartij, de Partido Popular (PP).

In het hoofdgeding van het monsterproces werden 29 van de 37 beklaagden voor in totaal 351 jaar gevangenis veroordeeld. Dat deelde de Audiencia Nacional mee. Op het proces ging het om criminele praktijken van enkele ondernemers die politici van de PP hadden omgekocht in ruil voor winstgevende openbare contracten.

De PP van premier Mariano Rajoy heeft in een communiqué onmiddellijk gereageerd en beroep aangetekend tegen het vonnis van de Audiencia Nacional, dat haar heeft veroordeeld tot de terugbetaling van 245.492 euro wegens betrokkenheid bij een "lucratief grootschalig netwerk van smeergeld in ruil voor openbare contracten".

Grootste corruptieschandaal

Het gaat om het grootste corruptieschandaal in de recente geschiedenis van Spanje. Centraal staan de illegale activiteiten van ondernemer Francisco Correa, het vermoedelijke brein achter het netwerk. "Gürtel" (riem) is de Duitse vertaling van de naam 'Correa', die een speurder als schuilnaam voor het onderzoek had gebruikt.

De 62-jarige Correa, die tussen 1999 en 2005 samen met drie medewerkers subsidiefraude had gepleegd en grote bedragen aan publieke gelden had verduisterd, werd tot 51 jaar cel veroordeeld. De voormalige penningmeester van de PP, Luis Bárcenas (60), werd schuldig bevonden aan witwaspraktijken en werd veroordeeld tot 33 jaar gevangenis en een boete van 44 miljoen euro.

Het netwerk was vooral in Madrid en Valencia actief, twee bolwerken van de PP. Premier Rajoy werd in juli zelf gedagvaard en was de eerste zetelende regeringsleider in Spanje die in de getuigenbank moest plaatsnemen. Rajoy ontkende toen dat hij van de illegale financiering van zijn partij op de hoogte was.