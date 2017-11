Spaanse regeringspartij Partido Popular: "Uitspraken Jambon zijn "onverantwoordelijk" IB

De Spaanse premier Mariano Rajoy (midden) met links aan zijn zijde Esteban Gonzalez Pons tijdens een congres in 2012. (Archieffoto.)

De woordvoerder van de Spaanse Partido Popular (PP) en ondervoorzitter van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement heeft gisteren uitgehaald naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Esteban González Pons noemde Jambons uitspraken over de Catalaanse crisis "onverantwoordelijk en gevaarlijk met het oog op de noodzakelijke samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie". González Pons benadrukt dat "wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten een van de basisprincipes van de EU is". "En als minister Jambon twijfelt aan de onpartijdigheid en het respect voor de wet van het Spaanse gerecht, dan heeft hij waarschijnlijk een fout beeld van de democratieën in Europa."

Diplomatieke gevoeligheden

N-VA-vicepremier Jan Jambon toonde zich zondag scherp voor Spanje in de Catalaanse crisis, ondanks de diplomatieke gevoeligheden die spelen. Jambon stelde zich vragen bij het opsluiten van Catalaanse regeringsleden, de overname van het Catalaanse bestuur door Madrid en het politiegeweld op de dag van het referendum. De Belgisch vicepremier verwacht dat Europa een "oordeel" velt, zei hij in een studiogesprek met VTM Nieuws.

Vice-premier Jan Jambon.

Xenofobie

De woordvoerder van de PP, de partij van de Spaanse premier Mariano Rajoy, vindt de uitspraken van Jambon weinig verrassend. Jambon behoort tot de N-VA, een "nationalistische, anti-Europese partij, die tegen de waarden van de EU is". Volgens hem heeft de partij ook een "voorgeschiedenis van xenofobie, in strijd met de gelijkheid van personen, en ook van afwijzing van immigranten". " Het zou daarom beter zijn dat ze de Spaanse democratie, waarin mensenrechten, de wet en de rechtsstaat gerespecteerd worden, niet de les spelt."

Verontschuldigingen

Overigens zei Gonzalez Pons ook te hopen op verontschuldigingen van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Die zei zondag dat het "schokkend" zou zijn om de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont op te sluiten. Hij vergeleek Rajoy ook met een "autoritaire franquist". De PP reageert dat Rajoy handelt in overeeenstemming met de wet, en dat hij gesteund wordt door de PSOE, de partij die tot dezelfde politieke familie als die van Di Rupo behoort.

