Spaanse regeringspartij noemt uitspraken Francken "onaanvaardbaar"

14u39

De woordvoerder van de Spaanse regeringspartij Partido Popular, de partij van premier Rajoy, noemt de uitspraken van Francken over Puigdemont "onaanvaardbaar".

Volgens N-VA-staatssecretaris Francken kan Puigdemont in België politiek asiel aanvragen. Puigdemont riskeert in Spanje vervolgd te worden omdat het strafbaar is om je als deelstaat af te scheuren. België is nog een van de weinige Europese landen waar je ook als Europeaan asiel kan aanvragen. "Catalanen die zich politiek bedreigd voelen, kunnen in België asiel aanvragen. De minister-president Puigdemont hoort daar ook bij. Dat is puur wettelijk", zei Francken gisteren in VTM Nieuws.

Met zijn uitspraken haalt Francken ook de buitenlandse pers, niet alleen omdat het gaat om een diplomatiek gevoelige kwestie, maar ook omdat de woorden van Francken her en der verkeerd werden vertaald en geïnterpreteerd waardoor het leek alsof België Puigdemont zelf al politiek asiel heeft aangeboden. Dat is voor alle duidelijkheid niet het geval.

