Spaanse regeringspartij noemt uitspraken Francken "onaanvaardbaar", Michel vraagt hem "geen olie op het vuur te gooien" TMA

14u39

Bron: Belga 497 belga De Spaanse regeringspartij Partido Popular, de partij van premier Rajoy, noemt de uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de mogelijkheid tot het bieden van politiek asiel aan de afgezette Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont zondag "onaanvaardbaar". De partij hoopt dat "er snel een rechtzetting komt". Premier Charles Michel vraagt zijn staatssecretaris alvast "geen olie op het vuur te gooien".

Francken liet zaterdag op VTM Nieuws verstaan dat Puigdemont, die riskeert vervolgd te worden omdat het strafbaar is om je als deelstaat af te scheuren, bij ons politiek asiel zou kunnen aanvragen. "België is nog een van de weinige Europese landen waar je ook als Europeaan asiel kan aanvragen. "Catalanen die zich politiek bedreigd voelen, kunnen in België asiel aanvragen. De minister-president Puigdemont hoort daar ook bij. Dat is puur wettelijk", aldus de staatssecretaris, die zich ook afvroeg of Puigdemont in Spanje wel een evenwichtig proces zou kunnen krijgen.

Die uitspraken zijn "onaanvaardbaar", reageert de woordvoerder van de Partido Popular en Europarlementslid Esteban Gonzalez Pons. Het gaat om "zware beschuldigingen tegen het gerechtelijke systeem van Spanje", en de partij hoopt dan ook "dat er snel een rechtzetting komt". Volgens het persbericht heeft Francken "de principes van solidariteit en loyale samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie geschonden".

Op Twitter gaat Gonzalez Pons nog een stap verder. Daar stelt hij dat Francken "die Puigdemont asiel aanbiedt, veroordeeld is voor het weigeren van een asielaanvraag aan een Syrische familie ondanks een gerechtelijke uitspraak". Waarop Francken meteen antwoordt: "I won the case" (Ik heb die zaak gewonnen).

Premier Charles Michel vraagt zijn staatssecretaris "geen olie op het vuur te gooien". Michel laat zondag aan Belga weten dat een mogelijk asiel voor Puigdemont "niet aan de orde" is. "Dit is helemaal niet op de orde van de dag. We herhalen onze oproep tot dialoog", aldus de premier. "Ik vraag Theo Francken om geen olie op het vuur te gooien", klinkt het verder.

REUTERS Carles Puigdemont.