Spaanse regeringsleider belooft Catalanen referendum over meer autonomie Redactie

03 september 2018

12u19

Bron: Belga 0 De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez heeft de Catalanen beloofd dat er een referendum komt over het statuut van de regio met meer autonomie. Op de vraag van de separatisten voor een stemming over onafhankelijkheid wil Sanchez niet ingaan.

De socialist, die sinds zijn aantreden op 1 juni in dialoog is met de Catalaanse leider Quim Torra, verzekerde op de radio dat de dialoog zou moeten leiden tot "een stemming voor grotere autonomie van Catalonië". "Het is een referendum voor autonomie, niet voor zelfbeschikking", preciseerde Pedro Sanchez op radiozender Cadena SER, zonder een datum voor te stellen. De separatisten willen in Spanje een referendum over onafhankelijkheid, maar dat verwerpt Sanchez categoriek.

Het vorige statuut van Catalonië, dat de regio van 7,5 miljoen inwoners een brede autonomie en de titel van "natie" verleende, kwam er in 2006 onder de socialistische regering van José Luis Rodriguez Zapatero. 73 procent van de Catalanen stemde toen voor. In 2010 annuleerde het Constitutionele Hof dit statuut gedeeltelijk, wat leidde tot een opkomst van de onafhankelijkheidsgezinden. "Catalonië heeft op dit moment een statuut waar het niet voor gestemd heeft, dus er is een politiek probleem", zei Pedro Sanchez.

De regio kwam in het najaar van 2017 in politieke crisis terecht door een conflict tussen voormalig Catalaans leider Carles Puigdemont en de centrale regering, destijds geleid door de conservatieve Mariano Rajoy.